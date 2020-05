A América Latina e o Caribe superaram nesta quinta-feira 300.000 casos do novo coronavírus, que causou a morte de 16.293 pessoas na região, de acordo com um balanço da AFP elaborado com dados oficiais.

No total, a região contabilizava 301.411 infecções na às 12h00.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, é o país que registra mais casos, com 125.218 infectados e 8.536 mortes.

É seguido pelo Peru, com 54.817 infecções e 1.533 mortes.