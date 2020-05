Estado Islâmico mata 11 membros das forças sírias em ataque

Um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico no deserto da Síria matou nesta quinta-feira (7) 11 combatentes das forças do governo e seus aliados, informou uma ONG de direitos humanos.

Os combatentes morreram em um ataque contra seu veículo entre Al Sokhna e Al Shula na área entre as províncias de Homs e Deir Ezzor, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O grupo jihadista, cujo califado foi dissolvido no ano passado, não assumiu a responsabilidade pelo ataque até o momento.

O EI ainda tem capacidade para realizar ações de guerrilha na vasta área deserta entre Síria e Iraque.

Pelo menos 27 membros das forças governamentais sírias morreram em um ataque do grupo jihadista nesta mesma região há um mês.

O EI também protagonizou ataques sangrentos no Iraque nos últimos meses.