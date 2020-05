Suécia supera 3.000 mortes por coronavírus

A Suécia superou oficialmente 3.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades de saúde.

O país de 10,3 milhões de de habitantes adotou medidas menos drásticas que os vizinhos para conter a propagação da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram registradas 99 mortes, o que elevou o total de vítimas fatais a 3.040, com 24.623 casos confirmados.

De acordo com a agência de saúde pública, a Suécia ainda tem capacidade para atender os enfermos.

"As curvas mostram que, em grande medida, conseguimos manter a doença dentro do limite que pode ser administrado pelo serviço de saúde", afirmou o epidemiologista Anders Tegnell em uma entrevista coletiva.

Desde o início da crise de saúde, 1.645 pessoas foram internados nas Unidades de Terapia Intensiva.

A Suécia se recusou a determinar o confinamento da população por considerar que as medidas drásticas não são eficazes.

O governo proíbe apenas as reuniões com mais de 50 pessoas, assim como as visitas às casas de repouso, e pede "responsabilidade" aos cidadãos para que sigam as recomendações sanitárias.