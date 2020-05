Comunicado do Business Wire :Taulia

A Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje que está oferecendo aos clientes, de forma gratuita, três soluções de análise de caixa para ajudá-los a colocar em prática suas estratégias de capital de giro, fortalecer suas cadeias de suprimentos e administrar os riscos durante estes tempos difíceis. A crise da COVID-19 está afetando as empresas de uma maneira sem precedentes e a Taulia está tomando medidas para apoiar os clientes durante a crise.

Brady Cale, diretor de Tecnologia da Taulia, afirmou: "Estamos oferecendo estas soluções aos nossos clientes pois acreditamos que eles podem ter um impacto imediato na maneira como as empresas gerenciam a crise. Nossos clientes são a parte mais importante de nossos negócios e queremos proporcionar a tecnologia que lhes permita responder às necessidades urgentes de seus clientes, fornecedores e funcionários".

Um líder da Airbus Treasury, usuário atual da plataforma Financial Supply Chain Analytics, comentou: "A Airbus Treasury precisa executar a análise de dados em um curto período de tempo. Os pré-requisitos incluem acesso rápido aos dados, que foram atualizados em tempo real e são facilmente personalizáveis. Isso tira proveito dos recursos da plataforma da Taulia e evita as extrações e o processamento de dados de vários sistemas SAP cada vez que as avaliações de fornecedores devem ser realizadas. E, é claro, outra vantagem importante do módulo de análise SCF da Taulia é fornecer, em tempo real, o status do desempenho do Programa de Pagamento Antecipado à nossa alta gerência da Airbus".

As empresas dependem da saúde de sua cadeia de suprimentos. Tantos os tesoureiros quanto os diretores financeiros estão sob pressão para manter fornecedores e funcionários em dia, cumprindo o tempo todo as obrigações de dívida e mantendo sua classificação de crédito. Para enfrentar esse desafio, a Taulia se orgulha de oferecer suas soluções de análise de caixa a custo zero: previsão de caixa, análise da cadeia de suprimentos financeiros e planejador de cenários de caixa até 31 de agosto de 2020.

Essas ferramentas podem ajudar as empresas a traçar seu caminho através desta incerteza econômica e se posicionar para enfrentar a crise com uma situação financeira sólida e uma cadeia de suprimentos saudável.

-- Cash Forecasting [Previsão de caixa] - Primeiro agrega dados históricos e em tempo real e, em seguida, aplica o aprendizado de máquina para gerar insights que ajudam a informar a tomada rápida de decisões estratégicas, o que é crucial no ambiente atual.

-- Financial Supply Chain Analytics [Análise da cadeia de suprimentos financeiros] - Entenda melhor os programas de pagamento para melhorar a saúde da cadeia de suprimentos e auxiliar na conformidade regional.

-- Cash Scenario Planner [Planejador de cenários de caixa] - Oferece visibilidade sobre possíveis oportunidades para alavancar o capital de giro flexível e fornece insights sobre benchmarks do setor para ajudar no planejamento estratégico de longo prazo.

A Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia.

