Banco da Inglaterra prevê recessão histórica mas mantém as taxas de juros

O Banco da Inglaterra (BoE) prevê uma queda histórica de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano devido ao choque econômico provocado pelo novo coronavírus, mas decidiu manter a principal taxa de juros em 0,1%, o menor índice histórico.

Em seu relatório trimestral, a instituição indica, no entanto, que espera uma forte recuperação em 2021, com alta de 15% do PIB.

Há duas semanas, Gertjan Vlieghe, membro do comitê de política monetária, afirmou que o Reino Unido viverá uma recessão "mais rápida e mais profunda que tudo o que vimos no século anterior, inclusive em vários séculos".

As previsões para 2020 coincidem com as do 'Office for Budget Responsibility' (OBR), organismo público que advertiu para uma possível queda de 13% do PIB em 2020.

"O Banco continua acreditando em uma recuperação em V, ou seja, uma contração brusca da economia e depois uma importante recuperação", disse Laura Suter, analista da AJ Bell.

A instituição monetária pretende manter no momento o programa de compra de ativos (QE) em 645 bilhões de libras (740 bilhões de euros).

O BoE, no entanto, afirmou que está disposto a atuar "quando necessário" para apoiar a economia e aproximar a inflação da meta de 2%.

No que diz respeito à inflação, o BoE reduziu as previsões para 0,6% em 2020 e 0,5% em 2021. Mas os preços devem subir 2% em 2022.

Além disso, o Banco publicou um relatório sobre a estabilidade financeira, no qual considera que o sistema financeiro britânico dispõe de capital "mais do que suficiente" para absorver as perdas provocadas pela pandemia.

"O sistema bancário tem a capacidade de apoiar a economia britânica e continuar concedendo empréstimos", completa a instituição.

Com mais de 30.000 mortos, o Reino Unido é o segundo país mais afetado do mundo pelo coronavírus, depois dos Estados Unidos.