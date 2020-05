O volume de turistas internacionais pode cair entre 60 e 80% em 2020, em consequência da pandemia de coronavírus e das restrições de movimento em todo o planeta, anunciou a Organização Mundial do Turismo (OMT).

No primeiro trimestre do ano, as chegadas de turistas internacionais caíram 22%, indica um comunicado da OMT, que cita a "pior crise" desde o início de seus registros, em 1950.