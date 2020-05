Comunicado do Business Wire :PEI-Genesis

Enquanto as empresas ao redor do mundo olham para sua próxima fase de operações em um mundo em constante mudança, a PEI-Genesis, líder mundial em design e montagem de conectores e soluções de cabos projetados sob medida, promoveu Peter Austin a vice-presidente executivo e diretor de operações (COO), com efeito imediato, conforme anunciado hoje por Steven Fisher, presidente e diretor executivo da empresa.

"Peter ingressou na PEI-Gênesis em 2016, e aprendi respeitar seu pensamento estratégico, confiando nele como um consultor de confiança", disse Fisher. "Trabalharemos em conjunto para desenvolver nossa estratégia global, e ele será responsável por sua execução diária".

O novo cargo de Austin incluirá parceria com a Fisher para criar planos abrangentes para atender aos objetivos de desempenho da empresa, planejar o fortalecimento do negócio após a atual pandemia e manter os valores I CARE (Eu cuido) da empresa.

"É uma honra ser nomeado diretor de operações em uma empresa como a PEI-Genesis, que faz parte desse setor há gerações", disse Austin. "Trabalhar com Steven e a equipe sênior provou ser uma excelente parceria, e aguardo com expectativa para crescer e expandir, mesmo navegando nestas águas inexploradas."

Reportando-se a Austin estarão Jonathan Parry, vice-presidente sênior e diretor-gerente da Europa, Alex Tsui, diretor geral da Ásia, e John Rozanski, diretor sênior de contas estratégicas globais. Austin também continuará em seu cargo de gerente geral da América do Norte.

"Com Peter firmemente posicionado como diretor de operações, vou concentrar meus esforços em outras necessidades estratégicas, incluindo o aprimoramento do relacionamento com fornecedores e a evolução contínua da empresa", disse Fisher. "Em tempos como estes, a liderança é fundamental em nossa evolução, e não há ninguém em quem eu confie mais ao meu lado do que Peter."

Austin ingressou na PEI-Gênesis com mais de 20 anos de atuação no setor eletrônico. Antes de 2016, trabalhou como vice-presidente de vendas e marketing global na NXP Semicondutors e antes disso, atuou como diretor de gestão global de negócios na National Semiconductor, onde supervisionou o portfólio de produtos da empresa. Austin também passou 13 anos com a Future Electronics em várias funções incluindo diretor e gerente mundial de negócios, e marketing corporativo de produtos.

Sobre a PEI-Genesis

A PEI-Genesis é uma das montadoras de conectores de precisão e conjuntos de cabos mais rápidas do mundo. A partir do maior inventário de componentes de conectores do mundo, ela desenvolve soluções projetadas para os setores militar, industrial, médico, aeroespacial, de transporte e energia no mundo inteiro. Com sede em Filadélfia, Pensilvânia, a PEI-Genesis possui instalações de produção em South Bend, Indiana e Chandler, Arizona; Southampton, Reino Unido e Zhuhai, China, bem como escritórios de vendas na América, Europa e Ásia. Para mais informações, acesse www.peigenesis.com.

Contatos de mídia: Jenna Hinkle 215.737.1151 Jenna.Hinkle@peigenesis.com

Debbie Albert 215.283-6006 debbie@albertcommunications.com

