Emissário dos EUA viaja ao Catar para pedir aos talibãs que reduzam a violência

O emissário americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, voltou ao Catar na terça-feira para pedir aos talibãs que "respeitem" completamente o acordo com Washington para "imediatamente" reduzir a violência em seu país, informou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (6).

Khalilzad, o principal negociador dos Estados Unidos do acordo de paz assinado em 29 de fevereiro por Washington e pelos talibãs após 18 anos de guerra, partiu na terça-feira e visitará Doha, Catar, Nova Délhi, Índia e Islamabad, Paquistão.

Em Doha, "ele se encontrará com os representantes dos talibãs para exortá-los a respeitar plenamente o acordo entre os Estados Unidos e os talibãs", acrescentou a diplomacia americana.

Durante sua viagem, o emissário pedirá "uma redução imediata da violência, uma aceleração do cronograma para o início das negociações entre o Afeganistão e cooperação entre todas as partes para lidar com a pandemia da COVID-19 no Afeganistão".

O acordo abriu as portas para o início da retirada das forças americanas do Afeganistão, um processo que será executado até julho de 2021.

Os talibãs encerraram os ataques contra as forças armadas dos Estados Unidos, mas redobraram a violência contra as forças afegãs.

As negociações de paz entre os rebeldes e o governo de Cabul, agendadas para 10 de março, ainda não começaram, um dos pontos do acordo entre os talibãs e Washington.