Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, após cinco sessões em alta, em um mercado que continua preocupado com o excesso de oferta de petróleo e a saturação dos locais de armazenamento.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em junho caiu 2,3%, para US$ 23,99, depois de disparar mais de 20% na terça-feira.

Enquanto isso, o Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a US$ 29,72 em Londres, uma queda de pouco mais de 4%.

As reservas de petróleo nos Estados Unidos continuaram a aumentar na semana passada em um mercado com baixa demanda, embora menos do que os analistas esperavam, de acordo com o relatório semanal da Agência de Informação Energética (EIA) publicado nesta quarta-feira.

As reservas de petróleo estavam em 532,2 milhões de barris (mb) em 1º de maio, um aumento de 4,6 mb em uma semana.

Especialistas consultados pela agência Bloomberg esperavam um aumento de 8,8 mb.