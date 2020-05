Trump: não podemos manter país parado durante anos, temos de reabrir economia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira, 6, a reabertura da economia, mesmo ainda em meio à pandemia de coronavírus. "Não podemos manter o país parado durante anos, precisamos fazer algo", argumentou, em declarações a repórteres hoje na Casa Branca.



Questionado se isso não pode causar mais mortes, ele respondeu: "Espero que não seja o caso, mas pode ser, sim". Segundo ele, certas pessoas devem continuar em suas casas, especialmente aquelas com mais de 60 anos e as que possuem problemas de saúde como diabetes e doenças cardíacas.



"Nós temos de ter nosso país reaberto de novo. E, veja, as pessoas querem voltar, nós teremos um problema se não acontecer isso", comentou.