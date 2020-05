EUA espera recorde de desemprego em abril por impacto do coronavírus

Na próxima sexta-feira, os Estados Unidos, o país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, publicarão seu relatório mensal de desemprego para abril, que deve atingir o maior nível histórico de todos os tempos.

Abril foi o primeiro mês em que o confinamento se estendeu por quase todo o país, que contabiliza mais de 70.000 mortes. Desde meados de março, pelo menos 30 milhões de pessoas perderam o emprego.

Nesta quarta-feira, a consultoria ADP informou que apenas nas primeiras semanas de abril o setor privado dos EUA perdeu mais de 20,2 milhões de empregos.

Muitos especialistas esperam que a taxa de desemprego esteja na casa dos dois dígitos, com previsões que chegam a ficar acima de 20%.

Esse cenário seria pior do que o da crise financeira da década passada e traria o número de desempregados a níveis não alcançados desde a Grande Depressão.

"Esperamos que a taxa de desemprego suba para um nível impressionante de 18% em abril, ante 4,4% em março", disse a agência de classificação S&P.; Em fevereiro, o desemprego estava em um nível recorde de 3,5%. Depois disso vieram as medidas de confinamento que quase pararam a economia.

"Com 90% da população dos EUA seguindo alguma forma de política de permanência em casa, o relatório de emprego do Instituto de Estatísticas fará que março, que teve um recorde de 111 anos de 701.000 desempregados, fique pequeno" , avaliou a agência de classificação.

Na semana passada, houve 3,8 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, elevando o número de pedidos para 30 milhões desde meados de março.

A S&P; alertou que os números de abril podem ser piores do que se verá, considerando os trabalhadores demitidos que não conseguiram receber benefícios devido a um congestionamento nos pedidos de subsídios e a ausência dos trabalhadores informais nas estatísticas.

Outros trabalhadores não estão aptos para receber o auxílio, o que indica que a realidade pode ser pior do que os números.

A queda no mercado de trabalho tem sido tão violenta que quase não há pontos de comparação.

Especialistas da divisão de estatística do Departamento do Trabalho (BLS), que produz o relatório, estão fazendo comparações com os momentos de desastres naturais.

"O que mais temos em nossos anais são os furacões, porque eles tendem a ter um amplo impacto e por períodos significativos", disse à AFP a comissária Julie Hatch Maxfield.

No entanto, mesmo grandes desastres, como o furacão Katrina, em 2005, foram eventos regionais e não eventos nacionais e globais como o coronavírus.

Para abril, alguns economistas projetam uma perda de emprego de 28 milhões e uma taxa de desemprego de 17%. E à medida que mais empresas divulgam seus dados, a destruição de empregos em março pode ser revisada para cima.