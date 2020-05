Mais vegetais na mesa? Coronavírus torna carne escassa nos EUA

Os americanos talvez sejam obrigados a mudar sua dieta, depois que as redes de supermercado começaram a limitar as compras de carne, devido ao fechamento temporário de matadouros pela pandemia de coronavírus.

Os temores sobre uma possível escassez de carne aumentaram ainda mais depois que a rede de supermercados Costco decidiu impor restrições sobre o número de porções de carne bovina, suína, ou de aves, que seus clientes podem comprar.

A Costco não é a primeira companhia a anunciar este tipo de restrição nos Estados Unidos: os supermercados Kroger e a empresa Wegmans fizeram anúncios semelhantes.

Desde o confinamento, os supermercados tiveram um forte aumento da demanda. No sentido contrário, seus fornecedores se viram obrigados a fechar temporariamente os matadouros, após seus funcionários serem infectados com coronavírus.

- Oferta limitada -

Vários especialistas consideram que não haverá uma escassez generalizada, mas sim uma escassez em determinados locais, dependendo do fornecedor das marcas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou recentemente um decreto para obrigar os matadouros de carne bovina, suína e de aves a permanecerem abertos para garantir a venda de carne nos supermercados.

Segundo o principal sindicato agrícola dos Estados Unidos, Farm Bureau, pelo menos 18 instalações de carne fecharam nos últimos dois meses, o que provocou uma redução de quase 20% da capacidade de processar carne de porco, e de 10%, no caso da carne bovina.

Cerca de 20 trabalhadores de matadouros e fábricas processadoras de carne morreram de COVID-19 nos Estados Unidos, e pelo menos 6.500 foram afetados em vários graus, segundo um balanço divulgado em 30 de abril pelo sindicato UFCW.

As condições de trabalho nestas instalações facilitam a propagação do vírus. Os funcionários trabalham lado a lado nas linhas de produção e costumam descansar e comer em salas que não respeitam a distância recomendada para evitar os contágios.

As empresas do setor garantem que tomaram as medidas de saúdes necessárias para proteger os trabalhadores, como testes de detecção do vírus, controle de temperatura, entrega de material de proteção para o rosto e instalação de painéis de plástico para separar os funcionários em suas atividades.

No entanto, segundo as organizações que defendem os trabalhadores, essas precauções foram tomadas tarde demais.

Enquanto isso, alguns fazendeiros não querem mais levar seus animais para os matadouros.

Embora os bezerros possam continuar pastando sem muitos problemas, os porcos normalmente são alimentados em chiqueiros, seguindo um calendário muito preciso. Se engordam demais, perdem valor e podem se machucar.