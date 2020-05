A luta contra a tuberculose, vítima colateral do coronavírus

A luta contra a tuberculose pode se tornar uma vítima colateral da pandemia de COVID-19, causando até 1,4 milhão de mortes adicionais nos próximos cinco anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (06).

"Se a tuberculose for ignorada novamente, tudo o que foi alcançado contra a infecção mais mortal do mundo dará em nada, com o risco de infectar milhões de pessoas", afirma a doutora Lucica Ditiu, diretora da organização internacional Stop TB (Pare a tuberculose).

A tuberculose é uma doença bacteriana que ataca principalmente os pulmões. É curável desde que seja tratada a tempo e corretamente e, acima de tudo, pode ser evitada graças às vacinas.

Mas a epidemia de COVID-19 com seu confinamento, política de distanciamento social e deslocamento mais difícil aos centros de saúde atrasará ou até mesmo bloqueará as campanhas de detecção, assim como o acesso aos tratamentos para os doentes, alerta a Stop TB.

"A COVID-19 nos afetou muito. Quanto mais pessoas não forem diagnosticadas nem tratadas agora, mais problemas teremos no futuro", comenta Ditiu.