Acordo de governo em Israel nas mãos do parlamento e da justiça

Os deputados israelenses debatem nesta quarta-feira (06) as últimas emendas no acordo do governo de união entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu ex-rival Benny Gantz, que deve ser aprovado nas próximas horas pelo parlamento e pela Suprema Corte.

Israel vive uma crise política desde o final de 2018, levando a três eleições antecipadas que até agora não permitiram a formação de um governo.

Em meio à pandemia de coronavírus, o então líder da oposição, Benny Gantz, propôs formar um governo com seu rival, apesar de suas acusações por corrupção, quebra de confiança e malversação.

O acordo surpreendeu alguns políticos e foi criticado pelas ONGs israelenses que o levaram à Suprema Corte, considerando que Netanyahu não pode dirigir o próximo governo devido a seus problemas com a justiça.

Também criticam que algumas disposições do acordo violam as leis fundamentais de Israel.

Nas duas primeiras audiências, transmitidas ao vivo pelos canais de televisão israelenses no domingo e segunda-feira, os juízes, usando máscaras, sugeriram algumas mudanças no acordo.

Pouco depois, os representantes de Benjamin Netanyahu e Benny Gantz voltaram à mesa de negociação para modificar alguns pontos.

Este acordo para um governo "de união e de emergência" planeja manter o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em seu posto por 18 meses, sendo depois substituído por Benny Gantz por um período equivalente.

Também inclui apresentar um programa para preparar a anexação de partes da Cisjordânia, ocupada por Israel.

O procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit, que acusou Netanyahu de corrupção em vários casos, escreveu à Suprema Corte na semana passada para indicar que, segundo ele, as leis israelenses não impedem que o primeiro-ministro dirija o próximo governo, apesar das acusações.

No entanto, o promotor falou de "dificuldades [legais] significativas" no acordo Netanyahu/Gantz.

Considerando as emendas das últimas horas, Mandelblit disse à Suprema Corte que não vê problemas em validar o pacto.

"Não há nenhum obstáculo jurídico para aprovar este acordo", afirmou o procurador-geral, segundo um comunicado de seu gabinete.

No final, a decisão estará nas mãos dos deputados da Knesset (o parlamento) e de 11 dos 15 juízes da Suprema Corte que analisam este caso.

Em princípio, os deputados começarão a votar as emendas nesta quarta-feira. O Knesset já indicou que foram feitos cerca de mil pedidos de modificação e que a votação pode levar várias horas.

Em teoria, o acordo pode ser aprovado porque o Likud de Benjamin Netanyahu e o partido Azul e Branco de Benny Gantz e seus aliados possuem a maioria da câmara.

O acordo foi anunciado em meio à pandemia de coronavírus, que contaminou mais de 16.000 pessoas em Israel, com mais de 230 mortos, e disparou o desemprego de 3,4% para 27%.

No entanto, nos últimos dias, Benjamin Netanyahu multiplicou os anúncios de saída do confinamento, levando a oposição a dizer que o acordo já não é mais necessário porque a emergência acabou.