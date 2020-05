Campeonato Turco será retomado em 12 de junho

O Campeonato Turco de futebol, suspenso há quase dois meses devido à pandemia do coronavírus, será retomado em 12 de junho, anunciou nesta quarta-feira (6) a Federação Turca de Futebol (TFF).

"Neste momento, tomamos a decisão de retomar as ligas profissionais (...) nas datas 12, 13 e 14 de junho", declarou em encontro com a imprensa o presidente da TFF, Nihat Ozdemir.

O dirigente afirmou também confiar que seu país poderá sediar em agosto a final da Liga dos Campeões, inicialmente prevista para 30 de maio no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

O Campeonato Turco foi interrompido em 19 de março.

Ozdemir revelou que a volta do futebol na Turquia será feita com portões fechados, uma decisão que poderá ser modificada caso a pandemia do coronavírus evolua de maneira mais favorável nos próximos meses.

"Quem sabe possamos, por exemplo, disputar quatro das oito rodadas que restam com público", declarou o presidente da TFF.

Antes da suspensão do campeonato, os clubes turcos chegaram a disputar algumas partidas sem torcida nos estádios.

Na época, a TFF relutou em suspender o futebol, apesar do crescente número de contaminações na Turquia e no mundo.

A federação acabou cedendo aos pedidos cada vez mais numerosos dos jogadores e técnicos, entre eles do emblemático treinador do Galatasaray, Fatih Terim, figura-chave do futebol turco.