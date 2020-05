GM anuncia queda de 86% no lucro trimestral e reabertura das fábricas em maio

A General Motors anunciou nesta quarta-feira (6) uma queda expressiva no lucro no primeiro trimestre devido ao coronavírus e informou que reabrirá a maioria das fábricas nos Estados Unidos e Canadá em 18 de maio.

A montadora americana anunciou uma queda de 86% no lucro no primeiro trimestre, a 294 milhões de dólares, consequência da redução nas vendas de veículos, especialmente na China, onde a COVID-19 impactou grande parte do período.

Analistas projetam uma queda maior das vendas nos Estados Unidos no segundo trimestre.