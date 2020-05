O secretário de Estado americano Mike Pompeo "não pode apresentar provas" de que o novo coronavírus saiu de um laboratório chinês "porque não tem", afirmou Pequim nesta quarta-feira.

Pompeo afirmou no domingo que há "uma enorme quantidade de evidências" de que o vírus responsável pela epidemia de COVID-19 tem origem em um laboratório de virologia de Wuhan, cidade do centro da China onde a doença foi detectada pela primeira vez no fim do ano passado.