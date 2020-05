América Latina ultrapassa 15.000 mortes por coronavírus

A América Latina e o Caribe registram 15.000 mortes pelo novo coronavírus, com o Brasil como o país mais afetado, com quase 8.000 falecimentos, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

A região, que espera o pico da pandemia nos próximos dias, registra mais de 282.000 casos de COVID-19.

Os países mais afetados são o Brasil, com 7.921 mortos e 114.715 infectados; México, com 2.271 e 24.905; e Equador, com 1.569 e 31.881.