Equador prorroga estado de emergência por 30 dias devido à COVIDE-19

O governo do Equador prorrogará por 30 dias o estado de emergência decretado pela pandemia da COVID-19, que matou mais de 1.500 pessoas e contaminou cerca de 32.000, informou nesta terça-feira (5) o presidente Lenín Moreno .

"Com o apoio do Conselho de Segurança, estendemos o estado de emergência por mais 30 dias, a partir de 16 de maio", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

Durante o estado de emergência, o presidente tem o poder de suspender a liberdade de reunião, ordenar censura prévia nas informações da imprensa, transferir a sede do governo, cobrar impostos antecipadamente e mobilizar as Forças Armadas e a Polícia Nacional, de acordo com a Constituição equatoriana.

Moreno decretou o estado de emergência no Equador em 16 de março, quando também suspendeu as aulas e a jornada de trabalho, e impôs um toque de recolher para conter o avanço do coronavírus no país, o terceiro país em número de óbitos pelo coronavírus na América Latina, atrás do Brasil e do México.