Polícia detém menino de cinco anos ao volante nos EUA

O que parecia um procedimento de rotina surpreendeu um policial nos Estados Unidos. Depois de forçar um carro a parar em uma estrada de Utah, oeste do país, o agente encontrou um garoto de cinco anos ao volante.

O menino explicou ao policial, que o deteve na segunda-feira, que ele fugiu de casa depois de discutir com a mãe porque ela se recusou a comprar um Lamborghini.

"Ele decidiu pegar o carro e ir comprar um na Califórnia", disse a Polícia Rodoviária de Utah no Twitter. "Faltaria dinheiro para pagar pelo carro porque ele só tinha três dólares na carteira".

Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver o carro que o menino conduzia, de forma vacilante, ao lado de outros veículos em alta velocidade. Quando o policial Rick Morgan ativou a sirene, o veículo parou à esquerda da rodovia.

"Quando Morgan se aproximou a pé do lado do motorista, ele achou estranho não ver a cabeça do condutor pela janela traseira", disse um comunicado divulgado nesta terça-feira pela polícia.

No vídeo, Morgan pergunta a idade do garoto. "Você tem 5 anos?", Ele exclama: "Uau! Onde aprendeu a dirigir?"

A polícia disse que o garoto, que não foi identificado, conseguiu dirigir de dois a três quilômetros de sua casa até ser parado pela polícia, que acionou seus pais.

"A família informou que o irmão mais velho do menino, que estava cuidando dele naquela manhã, adormeceu quando o garoto pegou as chaves do veículo que estavam penduradas em sua casa", disse o comunicado.

"Felizmente, ninguém ficou ferido e nenhuma propriedade foi danificada durante sua rápida saída", disse a polícia.