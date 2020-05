Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

A Dental Monitoring adquiriu a Loum, "assistente digital para pacientes e profissionais de saúde". Fundada em 2017, o objetivo da Loum é garantir que os pacientes percebam seus cuidados de saúde de maneira positiva e não como um fardo. Os desenvolvimentos inovadores, em particular um aplicativo desenvolvido para melhorar a experiência do paciente, complementam o amplo conjunto de ferramentas orientadas por IA da Dental Monitoring. implementa um sistema lúdico e dinâmico que facilita a relação médico-paciente e permite que os pacientes se envolvam totalmente com seu tratamento.

"Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Loum, que nos permite integrar habilidades complementares em nossas equipes e atender às expectativas de pacientes e médicos em todo o mundo. Estamos coordenando uma solução robusta e colaborando com uma equipe de colegas qualificados que aprimorarão nossa IA. com novas estratégias e uma abordagem inovadora. Por fim, queremos projetar uma versão mais divertida de nosso aplicativo para pacientes e, através da abordagem de gamificação do Loum, que permite um monitoramento cuidadoso do tratamento, esse é um ângulo que estamos abordando agora, "diz Philippe Salah, CEO da Dental Monitoring.

"A colocação dos jogos no coração do protocolo de saúde não apenas traz um pouco de leveza à jornada do paciente, mas também torna qualquer acompanhamento muito mais atraente, acessível e com maior probabilidade de ser seguido", explica Michaël Sutter, CEO da Loum.

"Juntar-se à Dental Monitoring é uma ótima notícia para nós e nossos clientes. Agora oferecemos a eles a possibilidade de se beneficiar de uma gama mais ampla de soluções de ponta para o gerenciamento do atendimento de seus pacientes, enquanto continuam fornecendo suporte personalizado e local. Essa integração também é um acelerador em termos de inovação e, portanto, está alinhada com uma oferta de produto que permanece na vanguarda das expectativas do mercado. Temos o prazer de trazer nossa visão da jornada do paciente e de fazer parceria com aqueles que compartilham nosso gosto pelo serviço e excelência", anunciou Michaël Sutter, CEO, e Clément Coicault, COO da Loum.

Sobre a Dental Monitoring:

Fundada em 2015 por Philippe Salah, a Dental Monitoring é a primeira empresa baseada em IA a atingir profissionais de odontologia e melhorar o atendimento prestado a seus pacientes.

As soluções de monitoramento dentário são criadas para auxiliar os profissionais de odontologia durante as jornadas de seus pacientes:

? Simplificando a conexão entre profissionais de odontologia e pacientes

? Facilitar o acompanhamento e proporcionar uma experiência virtual mais fácil durante o tratamento

? Melhorar a estabilidade e os resultados do tratamento no decorrer do tempo

A Dental Monitoring está presente em toda a Europa, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. Possui 250 funcionários e 5 escritórios (Paris, Austin - Texas, Londres, Hong Kong e Sydney).

O monitoramento odontológico está mudando a maneira como os profissionais de odontologia e ortodontia cuidam dos pacientes. Se você quiser obter mais informações sobre a Loum e essa aquisição, ou sobre o conjunto completo de soluções de tele-odontologia da Dental Monitoring, acesse www.dental-monitoring.com.

Contato de Imprensa: Charlotte Garzino - c.garzino@dental-monitoring.com

