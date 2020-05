O barril de petróleo em Nova York terminou pelo quinto dia consecutivo na terça-feira, ganhando 20% no fechamento, em um mercado que espera um aumento no consumo de combustível.

O barril do WTI para entrega em junho subiu US$ 4,17, a US$ 24,56. Enquanto isso, o Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 14%, a US$ 30,97 em Londres.