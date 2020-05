Fed: Recuperação econômica depende da resposta à pandemia

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic afirmou nesta terça-feira, 5, que a recuperação econômica nos Estados Unidos dependerá da resposta do país à pandemia, mas também de saber se as infecções por coronavírus podem ser estabilizadas. Durante seminário virtual, Bostic disse que "sabemos que a recuperação não será fácil", acrescentando que é muito difícil ter certeza agora sobre como será a trajetória dessa retomada.



Bostic defendeu o trabalho do Fed, apontando que ele tem agido "de modo vigoroso e decidido" diante dos impactos da pandemia. Segundo o dirigente, que não tem direito a voto nas decisões e política monetária neste ano, o objetivo do BC agora é "dar alívio", mais que prover estímulos para a atividade econômica.



O presidente do Fed de Atlanta comentou que o Fed tem realizado uma pesquisa com a população, a fim de saber o impacto do coronavírus nas comunidades. Segundo ele, uma das conclusões já conhecidas é que a maioria dos consultados espera que a recuperação da atividade econômica para os níveis anteriores à crise deve levar mais de 12 meses para acontecer.