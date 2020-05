Jogadores da Juventus se exercitam à espera de Cristiano Ronaldo

O capitão da Juventus, Giorgio Chiellini, foi um dos jogadores que se exercitaram individualmente nesta terça-feira no Juventus Center, aguardando o craque português Cristiano Ronaldo, que voltou para a Itália na segunda-feira vindo de sua terra natal, a Ilha da Madeira, onde o confinamento passou devido à nova pandemia de coronavírus.

Chiellini foi o segundo jogador a aparecer no centro de treinamento, depois do galês Aaron Ramsey, confirmou um jornalista da AFP.

A bósnia Miralem Pjanic e o zagueiro Leonardo Bonucci também foram ao treinar depois que o governo deu sinal verde para uma retomada altamente condicionada à abertura dos centros de treinamento para os clubes da Serie A.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, deve primeiro passar por uma série de exames após mais de um mês e meio de confinamento na Madeira. Ele deixou a ilha de avião particular e pousou em Turim na segunda-feira às 22h20, no horário local (17h20 pelo horário de Brasília), de acordo com a imprensa italiana.

Graças a esses testes de triagem, a Juve espera evitar que seus jogadores sejam proibidos de ir ao local de trabalho por duas semanas após uma estadia fora da Itália.

Para que haja treinos coletivos, o 'Calcio' terá que esperar até 18 de maio, alertou o ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, cujo governo está lutando contra uma pandemia que causou mais de 29.000 mortes na Itália.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Spadafora anunciou que "uma previsão realista pode ser feita em meados de maio" sobre uma eventual retomada da Serie A, negando que ele queira dar por encerrada a temporada.