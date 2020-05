O Spotify e a escritora britânica JK Rowling anunciaram nesta terça-feira a transmissão gratuita em capítulos semanais do primeiro livro da série de sucesso "Harry Potter" narrada por celebridades.

Para ajudar as crianças - e talvez muitos adultos - a lidar com o confinamento devido à pandemia de coronavírus, Daniel Radcliffe, o ator que interpretou o personagem do amado bruxo nos filmes da série, deu voz ao primeiro capítulo do romance "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

Outras celebridades, como o jogador de futebol David Beckham e os atores Stephen Fry e Dakota Fanning, ficarão encarregados de ler os próximos capítulos.

Os 17 capítulos do primeiro livro serão concluídos no meio do verão boreal, informou a plataforma musical Spotify.

As gravações estarão disponíveis gratuitamente no Spotify, que está progredindo na divulgação de audiolivros e podcasts.

Os sete livros de Harry Potter compõem a coleção de livros de maior sucesso da história, com mais de 500 milhões de livros vendidos.