Borussia Mönchengladbach tem dois casos de coronavírus

Três casos no Colônia, dois no Borussia Mönchengladbach, um no Dresden (2ª divisão): seis dos dez testes positivos para COVID-19 na Bundesliga foram localizados, sem que a Liga Alemã de Futebol (DFL) tenha publicado informações sobre os outros.

Na segunda-feira (4), a DFL anunciou a existência de 10 casos positivos para COVID-19 entre os 1.724 testes realizados no fim de semana entre os 36 clubes da primeira e segunda divisão do futebol alemão.

Nesta terça-feira (5), o jornal regional "Rheinische Post" informou, citando fontes próximas ao clube, que dois destes casos, aparentemente de um jogador e de um fisioterapeuta, aconteceram no Borussia Mönchengladbach.

Os dois envolvidos estão agora respeitando um isolamento obrigatório em suas casas, enquanto o restante do elenco do clube treina normalmente. O clube não confirmou oficialmente estas informações.

Já o Colônia admitiu na última sexta-feira que dois jogadores da equipe e um preparador físico deram positivo no teste de COVID-19. O Dresden anunciou outro caso.

Outro clube da 2ª divisão, o Erzgebirge Aue, detectou outro caso positivo em uma segunda série de testes, que se une aos 10 oficialmente anunciados pela DFL na primeira onda de exames.

A chanceler Angela Merkel e os chefes dos 16 governos regionais da Alemanha devem se reunir por videoconferência nesta quarta-feira (6) para decidir se darão o aval para o reinício da Bundesliga com portões fechados, provavelmente a partir de 15 de maio.