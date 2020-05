EUA e Reino Unido iniciam formalmente negociações de acordo comercial

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram nesta terça-feira, 5, o início formal das negociações para um acordo comercial entre as partes, após a saída britânica da União Europeia, no processo conhecido como Brexit. De acordo com a nota conjunta emitida pelos países, negociadores vão se reunir virtualmente, em quase trinta grupos diferentes, nas próximas duas semanas, com um primeiro encontro já na tarde de hoje.



"Os EUA são nosso maior parceiro comercial e o aumento do comércio transatlântico pode ajudar nossas economias a se recuperarem do desafio econômico imposto pelo coronavírus", afirma a secretária de comércio internacional do Reino Unido, Liz Truss. "Os EUA negociarão um acordo comercial ambicioso e de alto padrão com o Reino Unido, que fortalecerá nossas economias, apoiará empregos bem remunerados e melhorará substancialmente as oportunidades de comércio e investimento entre nossos dois países. Este será um acordo histórico", completou o representante comercial da parte americana, Robert Lighthizer.



Hoje, o comércio entre os EUA e o Reino Unido movimenta 230 bilhões de libras por ano, ou US$ 286,37 bilhões.