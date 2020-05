Trump: queremos que a China seja transparente sobre coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China pela resposta ao coronavírus e acusou Pequim de não ter informado ao mundo sobre o vírus no início da pandemia.



"Queremos que a China seja transparente", ressaltou, em entrevista a repórteres no jardim da Casa Branca, antes de embarcar para uma viagem ao Estado do Arizona.



Trump afirmou que ainda não conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a situação. Ele também revelou que o médico Anthony Fauci, principal virologista da Casa Branca, vai depor em audiência ao Senado, mas não deve falar à Câmara dos Representantes, controlada pelo Partido Democrata. "Eles deviam ter vergonha de si mesmos", atacou.



O republicano reiterou ainda que, antes da covid-19, a economia dos EUA registrava altas taxas de crescimento. "Vamos reconstruir a maior economia do planeta de forma rápida", garantiu.