Rede americana Costco limita compra de carne após fechamento de fábricas

A rede de vendas americana Costco está limitando a quantidade de carne que seus clientes podem comprar, em meio ao fechamento de várias fábricas processadoras nos Estados Unidos, devido à pandemia de coronavírus.

Com cerca de 440 lojas nos Estados Unidos, a Costco está reduzindo a compra de produtos como carne bovina, suína e de frango para três itens, afirmou a companhia em seu site.

Matadouros nos EUA se tornaram focos de contágio em vários estados, levando ao fechamento das fábricas, principalmente na produção de carne bovina e suína. As linhas de produção exigem que os funcionários trabalhem muito próximos e é difícil estabelecer o distanciamento social.

As empresas garantem que adotaram medidas de saúde para proteger os funcionários, como a realização de testes, medir a temperatura, instalação de barreiras de plástico, entre outras.

Os sindicatos afirmam, porém, que as empresas não assumiram a situação com seriedade e que as medidas chegaram muito tarde.

Na semana passada, o presidente Donald Trump assinou um decreto que ordena os frigoríficos a permanecerem abertos.