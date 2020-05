Reino Unido supera 32.000 mortes por coronavírus, país mais afetado da Europa

O Reino Unido se tornou o primeiro país da Europa a superar 30.000 mortes provocadas pelo coronavírus e agora ocupa o segundo lugar na lista de nações com mais vítimas fatais no mundo, atrás dos Estados Unidos, de acordo com estatísticas oficiais publicadas nesta terça-feira.

Os dados semanais das diversas agências regionais de estatísticas do país somam 32.313 mortes por COVID-19 como suposta causa indicada na certidão de óbito.

O balanço anterior do ministério da Saúde, que inclui mortes em hospitais e casas de repouso de pacientes que apresentaram resultado positivo para COVID-19, era de 28.734 vítimas fatais na segunda-feira.