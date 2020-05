Déficit comercial americano aumenta 11,6% em março pela pandemia

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 11,6% em março, a 44,4 bilhões de dólares, em um momento de forte queda das exportações pela pandemia de coronavírus, que paralisou as atividades, de acordo com dados do Departamento do Comércio publicados nesta terça-feira.

O resultado negativo da balança comercial de bens e serviços se agravou devido a uma redução de 9,6% das exportações, a 187,7 bilhões de dólares, e uma diminuição de 6,2% das importações, a US$ 232 bilhões.

"As quedas nas exportações e importações de março foram provocadas, em parte, pelo impacto da COVID-19, já que muitas empresas operaram com capacidade limitada ou interromperam as operações por completo, e o deslocamento de pessoas através das fronteiras foi restrito", afirmou o Departamento do Comércio.