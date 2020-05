Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales implementou a primeira solução de ativação eSIM com certificação GSMA do mundo no Google Cloud. A solução oferecerá às operadoras de telecomunicações um suporte seguro e altamente escalonável para gerenciar os aumentos nas assinaturas móveis de dispositivos compatíveis com eSIM. Também permite que elas se beneficiem da confiabilidade da tecnologia neutra em carbono do Google Cloud. A adoção do eSIM está sendo impulsionada por uma nova geração de smartphones, tablets, wearables e novos casos de uso da Internet das Coisas (IoT). A experiência em gerenciamento de assinaturas da Thales não garante apenas a ativação remota contínua de um grande número de dispositivos, como também fornece análise e proteção dos dados do assinante.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200505005114/pt/

(Graphic: Thales)

Diante dos desafios da rápida transformação digital e um ecossistema eSIM que cresce drasticamente, a Thales respondeu criando uma versão pública baseada na nuvem de sua comprovada plataforma de assinatura remota de eSIM. Nesta implementação inicial, a plataforma será executada no Google Cloud, disponível em mais de 200 países e territórios de todo o mundo.

A Thales implementou padrões de segurança de primeira classe projetados especificamente para atender aos requisitos da certificação GSMA em um ambiente de nuvem pública. As operadoras de telecomunicações também podem se beneficiar da solução de gerenciamento de assinaturas da Thales, que oferece níveis sem precedentes de flexibilidade operacional, tanto em termos de escala automática quanto de gerenciamento de capacidade. Como resultado, as empresas poderão tirar o máximo proveito do crescimento dos negócios de assinatura nos próximos anos.

"A combinação entre a Thales e a experiência tecnológica global do Google Cloud é perfeita para enfrentar os desafios do mercado de eSIM de uma maneira muito inovadora. A nova infraestrutura de nuvem da Thales permite que o crescimento esperado e significativo de dispositivos compatíveis com eSIM seja resolvido sem problemas. Sabemos que a escalabilidade do Google Cloud será crítica com o aumento das redes 5G e a conectividade da rede celular de bilhões de dispositivos IoT no mundo todo." Anil Jain, diretor administrativo de Soluções do setor de Telecomunicações, Mídia e Entretenimento do Google Cloud

"Ao colaborar com as equipes do Google Cloud, projetamos um serviço global para atender à demanda exponencial de novos dispositivos eSIM. Essa infraestrutura híbrida é um salto para aplicativos inovadores da IoT em uma estrutura de segurança padronizada e interoperável. Ao obter a certificação GSMA, nossa solução baseada na nuvem fornece uma plataforma confiável e compatível para as operadoras de telecomunicações." Emmanuel Unguran, vice-presidente sênior de Soluções de Conectividade Móvel da Thales

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou receitas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma análise pro forma incluindo a Gemalto por 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos.

ACESSEThales Group Download de fotos em HD https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images @ThalesGroup

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200505005114/pt/

Thales, Assessoria de Imprensa Identidade e segurança digital Vanessa Viala +33 (0)6 07 34 00 34 vanessa.viala@thalesgroup.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.