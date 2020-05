Justiça alemã pede ao BCE que justifique seu programa anticrise

O Tribunal Constitucional da Alemanha exigiu que o Banco Central Europeu (BCE) justifique em um prazo de três meses a validade de suas compras de títulos da dívida pública, em uma decisão de consequências ainda incertas.

O poderoso BCE será proibido de participar no programa anticrise, que foi ampliado devido à pandemia do coronavírus, caso "o conselho de ministros do BCE não demonstre de forma compreensível e substancial" que não ultrapassou os limites dos tratados europeus, decidiu a principal jurisdição alemã.