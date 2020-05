Total anuncia queda de 99% do lucro no 1º trimestre

O grupo francês Total registrou queda de 99% do lucro líquido no primeiro trimestre, consequência da redução expressiva do preço do petróleo, o que obrigou a empresa a reforçar o plano de economia e a produzir menos do que o previsto.

O lucro líquido no período foi de 34 milhões de dólares, contra US$ 3,1 bilhões no mesmo período em 2019, anunciou a empresa.

"O grupo enfrenta circunstâncias totalmente excepcionais: a crise de saúde da COVID-19 que afeta a economia mundial e cria grande incertezas e a crise dos mercados de petróleo com o preço em forte queda desde março", afirmou o presidente da Total, Patrick Pouyanné.