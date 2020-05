Comunicado do Business Wire :ApplyBoard

ApplyBoard, a plataforma online que transforma a forma como os estudantes acessam as oportunidades de educação internacional, fechou hoje os 100 milhões de dólares canadenses do financiamento da série C em uma avaliação de 2 bilhões de dólares canadenses. Esta histórica rodada de financiamento foi liderada pela Drive Capital, à qual se juntaram alguns fundos geridos pela Fidelity Investments Canada ULC, Business Development Bank of Canada, e investidores existentes incluindo Anthos Capital, Artiman Ventures, Garage Capital, e Plug and Play Tech Center.

Os cofundadores da ApplyBoard, Martin, Meti e Massi Basiri, lançaram a empresa em 2015 como resultado dos desafios que enfrentaram quando vieram ao Canadá como estudantes internacionais. Com base na crença fundamental de que a educação é um direito e não um privilégio, a ApplyBoard tem a missão de educar o mundo proporcionando a todos os estudantes o acesso a oportunidades educacionais.

"A educação tem o poder de mudar as vidas, mas o processo de inscrição para estudar no exterior continua sendo incrivelmente difícil para muitos estudantes", disse Martin Basiri, cofundador e diretor executivo da ApplyBoard. "Meus irmãos e eu fundamos a ApplyBoard para garantir que cada estudante tenha a possibilidade de acesso à educação". Acelerados por eventos recentes, é vital que fomentemos a inovação que apoia o sucesso futuro do setor educacional". Estamos comprometidos em fazer avançar o nosso trabalho com estudantes, instituições de ensino e parceiros de recrutamento para melhorar a vida através da educação."

A ApplyBoard agiliza e simplifica o processo de inscrição para estudos no exterior, conectando estudantes, instituições de ensino e parceiros de recrutamento em sua plataforma. Através de sua tecnologia inovadora, os estudantes podem facilmente descobrir e se inscrever para estudar nas melhores instituições de ensino secundário e pós-secundário do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido, utilizando uma única inscrição. Ao aderir à plataforma, as instituições de ensino se beneficiam da expansão do alcance de sua marca em todo o mundo e do enriquecimento da diversidade no campus, mediante recrutamento virtual de estudantes qualificados.

"Estamos entusiasmados com a parceria com Martin e sua equipe porque acreditamos que a ApplyBoard faz do mundo um lugar melhor". Basicamente, eles estão mudando a forma como os estudantes de todo o mundo acessam a educação", disse Nick Solaro, sócio da Drive Capital.

Com esta rodada de financiamento, a ApplyBoard planeja investir em sua tecnologia, fazer parcerias com instituições de ensino em novos países de destino e atender a uma diversidade mais ampla de estudantes e parceiros de recrutamento em todo o mundo. A ApplyBoard - reconhecida pela Deloitte em 2019 como a empresa de tecnologia que mais cresce no Canadá - trabalha com mais de 1.200 instituições de ensino e 4.000 parceiros de recrutamento. Até o momento, a empresa já auxiliou mais de 100.000 estudantes em sua jornada educacional.

Sobre a ApplyBoard

ApplyBoard é uma plataforma online que permite aos estudantes de todo o mundo a ter acesso à melhor educação. Fundada em 2015, a ApplyBoard construiu parcerias com mais de 1.200 instituições de ensino e trabalha com mais de 4.000 parceiros de recrutamento, para atrair candidatos altamente qualificados e diversidade aos campi do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Até o momento, a empresa já ajudou mais de 100.000 alunos em sua jornada educacional. A empresa está sediada em Kitchener, ON, Canadá, e conta com mais de 400 funcionários em 20 países.

Sobre a Drive Capital

Drive Capital é uma empresa de capital de risco com sede em Columbus, que está direcionada a investir na próxima geração mundial de empresas que definem o mercado. A empresa começou em 2013 e arrecadou mais de $1 bilhão de fundos para investir em startups, resolvendo problemas em grandes mercados. A Drive é investidora em mais de 40 empresas fora do Vale do Silício, incluindo Root Insurance, Duolingo, e KOHO.

