Repartições públicas retomam atendimento presencial no Uruguai

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou nesta segunda-feira (4) a retomada do atendimento presencial em repartições públicas, considerando que as infecções por coronavírus permanecem controladas.

"Amanhã (terça-feira) o atendimento será retomado na administração pública nos diferentes escritórios, obviamente com um protocolo que foi acordado, em primeira instância, com os técnicos que nos aconselham e também com os próprios funcionários", informou o presidente numa conferência de imprensa.

A decisão foi anunciada após o conhecimento dos resultados de mais de 430 testes aleatórios da COVID-19 entre trabalhadores da construção civil em todo o país, que retomaram as atividades em 13 de abril após três semanas de licença especial para a epidemia. Nenhum dos testes foi positivo.

"Isso obviamente não significa que não haja caso entre todos os trabalhadores da construção. Devemos dizer que não houve um contágio maciço", disse Lacalle Pou, antes de garantir que esse resultado "permitia continuar avaliando a abertura de outras atividades."

A união de funcionários do estado concordou com o Poder Executivo na implementação de certas medidas sanitárias para garantir um retorno seguro. Funcionários públicos que compõem grupos de risco - acima de 65 anos, grávidas e com doenças anteriores - continuarão a trabalhar de casa.

Lacalle Pou afirmou que o governo - que nunca declarou a quarentena obrigatória - está avaliando os próximos passos graduais em direção ao "novo normal".

Nesta segunda-feira, foram reabertas 85% das lojas no centro de Montevidéu. Embora o governo tenha ordenado apenas o fechamento de shopping centers, a maioria do comércio na capital parou de funcionar em março, quando a emergência de saúde foi declarada.

Nesta segunda-feira, o Uruguai registrava 657 casos de coronavírus, 17 mortes e 447 pessoas já recuperadas.