Petróleo começa semana com alta após entrada em vigor de cortes da Opep+

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (4) pelo quarto dia consecutivo, após a entrada em vigor dos cortes de produção dos principais países exportadores.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, subiu 3,1%, ou 61 centavos, a 20,39 dólares.

Enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, situou-se a 27,20 dólares em Londres, em alta de 2,9% com base no fechamento de sexta-feira.

Desde a sexta e até o fim de junho, os membros da Opep e seus principais parceiros, reunidos na OPEP+ retiraram do mercado 9,7 milhões de barris diários de petróleo para estabilizar os preços.

Esta medida excepcional, que será progressivamente moderada a partir de julho, aponta a sustentar os preços em um mercado com excesso de oferta e capacidades de armazenamento perto da saturação pela queda do consumo, vinculada à pandemia do novo coronavírus.

O mercado observou "um forte aumento da produção da OPEP+ em abril, que não é uma surpresa, mas prefere apostar em um respeito estrito do acordo histórico de redução" da produção, resumiu Robbie Fraser, da Schneider Electric.