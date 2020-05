Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje uma nova série de aprendizagem digital que abordará como a automação está melhorando a segurança durante a pandemia da COVID-19. Os webinars apresentarão conversas com especialistas de empresas inovadoras que utilizam a tecnologia lidar da Velodyne nas linhas de frente da resposta à COVID-19.

A série inicia com uma visão sobre "Robôs de segurança autônomos durante uma pandemia global" com Stacy Stephens, vice-presidente executiva e diretora de clientes da Knightscope. A sessão ocorrerá no dia 8 de maio de 2020 a partir das 10h. PST (horário padrão do Pacífico). Para se inscrever para o webinar gratuito, acesse: VelodyneLidar-Webinar-Knightscope.

No primeiro episódio, Stephens discutirá a situação atual e futura da segurança durante esta pandemia global sem precedentes. A Knightscope é uma empresa de tecnologia de segurança avançada, com sede no Vale do Silício, que constrói robôs de segurança completamente autônomos para deter, detectar e relatar. O episódio explorará como a COVID-19 está fazendo todos repensarem sobre a segurança, não apenas atual, mas também futura.

Outros especialistas atualmente programados para se apresentarem nas séries do webinar, com sessões a cada duas semanas nas sextas-feiras às 10h PST (horário padrão do Pacífico), são:

-- Ryan Chin, cofundador e diretor executivo da Optimus Ride, no dia 22 de maio de 2020.

-- Shahab Khokhar, gerente de negócio de componentes e soluções de pesquisa da ClearPath Robotics, no dia 5 de junho de 2020.

-- Alex Fiechter, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Local Motors, no dia 19 de junho de 2020.

-- Gautam Narang, diretor executivo e cofundador da Gatik, no dia 3 de julho de 2020.

Mais informações sobre as séries do webinar podem ser encontradas em: https://velodynelidar.com/events/.

"A pandemia do novo coronavírus está fazendo com que negócios, sistemas de saúde e governos busquem formas de inovar para proporcionar serviços essenciais enquanto protege os trabalhadores e o público da doença infecciosa. Com a tecnologia lidar, os robôs estão proporcionando um apoio essencial na resposta à crise. Esta série de aprendizagem digital busca aumentar a compreensão sobre como robôs autônomos podem realizar serviços essenciais enquanto reduzem a exposição humana à contaminação", disse Sally Frykman, vice-presidente de comunicações da Velodyne Lidar.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Contato com a imprensa da Velodyne Lidar, Inc. Landis Communications Inc. Sean Dowdall (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

