Comunicado do Business Wire :ISACA

Eventos e regulamentações que ganham destaque na imprensa têm deixado claro para as organizações o quanto é essencial priorizar a privacidade de dados. No entanto, uma nova pesquisa realizada pela ISACA indica que muitas organizações enfrentam dificuldades nessa área. Mais de um quarto das organizações consultadas afirma ter dificuldade para compreender todos os requisitos de privacidade, e 40% delas mencionam a falta de recursos competentes para implementar um programa de privacidade bem-sucedido, o que requer qualificação em implementação técnica que vá além do conhecimento de exigências regulatórias.

Considerando o quanto está em jogo para as organizações e a enorme necessidade de profissionais qualificados para criar soluções de privacidade condizentes com metas organizacionais e o apetite ao risco, a ISACA está lançando sua nova certificação de Engenheiro Certificado em Soluções de Privacidade de Dados (Certified Data Privacy Solutions Engineer, CDPSE). A primeira certificação técnica baseada em experiência da categoria, a CDPSE avalia a capacidade de um profissional de tecnologia para implementar privacidade desde o conceito inicial e, dessa forma, possibilitar que organizações aprimorem plataformas e produtos de tecnologia de privacidade que ampliem os benefícios oferecidos aos clientes, desenvolvam confiança e reforcem a privacidade de dados.

Profissionais que tenham cinco anos de experiência necessária podem se inscrever para obter a certificação CDPSE a partir de hoje, como parte de uma oportunidade de adoção inicial.

"Até agora, as certificações têm se concentrado principalmente nos aspectos legais da privacidade", explica Nader Qaimari, diretor de aprendizagem da ISACA. "A certificação CDPSE da ISACA fecha uma lacuna e permite que tecnólogos de privacidade possam demonstrar que compreendem os aspectos técnicos da criação e do gerenciamento de programas e soluções de privacidade para assegurar a conformidade e mitigar riscos".

Como a privacidade requer uma complexa colaboração entre diferentes áreas funcionais de uma organização, a certificação CDPSE também busca validar a capacidade de tecnólogos de privacidade para trabalhar de modo inter-funcional com equipes de departamentos jurídicos e de políticas, engenheiros, desenvolvedores de software, administradores de bancos de dados e especialistas em back-end e front-end, enquanto desempenham um importante papel nas atividades de planejamento, desenvolvimento e entrega de soluções de privacidade de TI.

"Os tecnólogos de privacidade que possuam a experiência e as credenciais para validar esses conhecimentos poderão não só fazer parte da promoção e da implementação dessas soluções de privacidade, mas também desempenhar um papel importante para conquistar e manter a confiança dos clientes, além de proporcionar uma vantagem competitiva às organizações", garante David Bowden, CISM, CIPT, CIPM, PMP, CSM e vice-presidente de segurança da informação, privacidade de dados, conformidade e tecnologia da informação da Zwift, Inc., empresa membro do grupo consultivo da ISACA sobre privacidade.

Sobre a ISACA

A ISACA® (www.isaca.org) promove há mais de 50 anos os melhores talentos, conhecimentos e aprendizados em tecnologia. A ISACA mune pessoas com conhecimentos, credenciais, formação educacional e comunidade para promover suas carreiras e transformar suas organizações, além de possibilitar que empresas capacitem e desenvolvam equipes de qualidade. A ISACA é uma associação global de profissionais e organização de aprendizagem, que emprega os conhecimentos e experiências de 145 mil membros para promover inovação por meio da tecnologia. Ela está presente em 188 países e possui 223 filiais pelo mundo todo.

