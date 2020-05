Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Foundation anunciou uma contribuição adicional no valor de USD$300 000 para ajudar no combate global contra a COVID-19, totalizando, juntamente com os fundos doados pela Western Union e pela Western Union Foundation, USD$800.000.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200504005698/pt/

As prioridades da Western Union Foundation foram atualizadas para incluir o apoio reforçado aos sistemas de saúde de todo o mundo que servem algumas das populações mais vulneráveis do planeta, refugiados e migrantes incluídos. Para além disso, a Fundação irá continuar a apoiar organizações sem fins lucrativos locais e globais no acesso a serviços essenciais, incluindo o combate à fome, formação médica, educação, provisões e equipamentos para os profissionais de saúde que estão na linha da frente.

As maiores organizações não-governamentais mundiais abrangidas por este donativo serão, entre outras, o COVID-19 Solidarity Response Fund da UN Foundation, Give2Asia, o International Medical Corps e o fundo norte-americano Chicago Community COVID-19 Response Fund.

Em fevereiro, a Western Union e a Western Union Foundation anunciaram um desafio global para igualar donativos de um milhão de dólares, onde se comprometeram a igualar até $500.000 de donativos para o combate contra a COVID-19, fazendo os donativos pessoais de agentes, funcionários e da empresa irem ainda mais além nesta batalha. O prazo do desafio global para igualar donativos foi prolongado até ao dia 15 de maio.

-- Os donativos públicos podem ser efetuados através da Plataforma de Donativos da Western Union Foundation.

-- Os donativos oriundos dos EUA podem ser efetuados através da aplicação móvel da Western Union até 15 de maio.

-- Os donativos de empresas podem ser coordenados através do e-mail wufoundation@wu.com.

"Trabalhar com agentes, clientes e funcionários da Western Union para fazer os seus dólares irem ainda mais além demonstra o poder da entreajuda no apoio às comunidades deslocadas e marginalizadas, espalhadas por todo o mundo, durante a pandemia de COVID-19", declarou Elizabeth Roscoe, Diretora-geral de Corporate Brand and Purpose da Western Union Foundation. "Estamos eternamente agradecidos pelo empenho de todos os profissionais que se encontram na linha da frente, os quais continuam a trabalhar para manterem os serviços essenciais nestes tempos únicos em que vivemos. São os heróis dos nossos tempos."

A Western Union Foundation está focada em apoiar as comunidades deslocadas e marginalizadas, incluindo os migrantes e os refugiados. Estas populações vulneráveis têm menos possibilidades de aceder a informações, assistência médica e provisões necessárias para combater este vírus. É fundamental trabalharmos com parceiros que estejam a apoiar estas pessoas, para que o coronavírus possa ser contido e tratado, bem como satisfazermos as necessidades mais prementes da comunidade, como a insegurança alimentar provocada pela COVID-19.

A Western Union e a Western Union Foundation vão investir USD$800.000 - mais os donativos recebidos por agentes, clientes e funcionários durante o desafio global para igualar donativos - em organizações sem fins lucrativos de todo o mundo que estejam a trabalhar na resolução de problemas relacionados com a COVID-19. A seguir, são apresentados alguns dos destaques das campanhas mais recentes:

-- Tony's Charitable Foundation: A instituição de caridade da Tony's Fresh Market, um agente Western Union de Chicago, doou USD$50.000 ao fundo do desafio de donativos global. O seu donativo foi igualado pela Western Union Foundation, tendo os $100.000 sido entregues ao Chicago Community COVID-19 Response Fund para apoiar serviços essenciais como necessidades alimentares urgentes e equipamentos médicos.

-- Give2Asia: A Western Union Foundation comprometeu-se em financiar os esforços das organizações locais durante o surto de coronavírus na região da Ásia-Pacífico. Graças a este apoio, foi possível entregar equipamentos médicos críticos, como centenas de milhares de máscaras para proteger os profissionais de saúde e as populações mais vulneráveis, dezenas de milhares de litros de desinfetante para os hospitais e refeições para os profissionais de saúde e pacientes.

-- International Medical Corps: A Western Union Foundation comprometeu-se a financiar formações sobre a COVID-19 para os profissionais de saúde nas Filipinas para a prevenção e controlo das infeções, bem como para preparar para um eventual surto. Para além disso, graças a este financiamento, foi possível adquirir equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos, fatos de proteção e centenas de milhares de máscaras para o Departamento de Saúde de Manila, de forma a proteger os profissionais de saúde que estão na linha da frente, e, ainda, instalar tendas de triagem e de testes num hospital de Manila.

-- COVID-19 Solidarity Response Fund da UN Foundation: Um apoio de $100.000 para ajudar nos trabalhos da Organização Mundial da Saúde relacionados com o rastreio e a compreensão do surto do vírus, garantir que todos os pacientes recebem os cuidados de que necessitam e os profissionais na linha da frente recebem os equipamentos e informações essenciais. Para além disso, este apoio destina-se igualmente a acelerar a investigação e o desenvolvimento de uma vacina e de tratamentos para todos os que deles necessitem.

Sobe a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é uma líder global em transferências e pagamentos transfronteiriços e em moedas diferentes. A nossa plataforma omnicanal faz a ligação entre o mundo físico e digital e permite que os clientes particulares e empresas enviem e recebam dinheiro, e assim como poderem efetuar pagamentos com rapidez, simplicidade e com confiança. A 31 de dezembro de 2019, a nossa rede era composta por mais de 550 000 agentes que ofereciam os serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro para biliões de contas. Para além disso, o site westernunion.com, o canal que mais cresceu em 2019, é disponibilizado em mais de 75 países e territórios para efetuar envios de dinheiro para qualquer parte do mundo. Com o nosso alcance global, a Western Union movimenta fundos para boas causas, ligando familiares, amigos e empresas de forma a permitir a inclusão financeira e o apoio ao crescimento da economia. Para mais informações, visite o site www.westernunion.com.

Sobre a Western Union Foundation

A Western Union Foundation acredita que a educação é o caminho mais seguro para as oportunidades económicas. Após quase 20 anos de impacto, continuamos a envidar os nossos esforços na nossa missão através do nosso compromisso Opportunity Beyond Borders (Oportunidades Sem Fronteiras), cujo foco é dotar jovens deslocados e marginalizados à força com a formação e a educação de que necessitam para terem sucesso na economia global orientada para a tecnologia dos nossos dias. A Fundação dá igualmente apoio financeiro às comunidades em crise através da assistência em catástrofes e outros esforços humanitários, um dos motivos principais para a migração forçada. Até hoje, foram doados mais de $125 milhões para financiar projetos e bolsas em 174 países de todo o mundo. A Western Union é uma instituição de solidariedade social independente e isenta de impostos ao abrigo do n.º 501 (c)(3) do US Internal Revenue Code e que recebe apoios da The Western Union Company e dos seus funcionários, agentes e parceiros de negócios. As contribuições para a Fundação são dedutíveis nos impostos para efeitos de imposto sobre rendimentos nos EUA. Para saber mais, visite o site wu.com/foundation ou siga-nos no Twitter em @TheWUFoundation.

WU-G

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200504005698/pt/

Contactos para os Media Margaret Fogarty, Western Union margaret.fogarty@wu.com 720-551-3393

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.