NFL cancela jogos previstos no México e no Reino Unido em 2020

Devido à pandemia do coronavírus, a NFL, Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (4) que os cinco jogos internacionais previstos para a temporada 2020, quatro deles no Reino Unido e um no México, foram cancelados.

A NFL "programará todos os jogos de 2020 nos Estados Unidos para que toda a temporada se jogue em estádios das equipes da NFL sob protocolos consistentes centrados no bem-estar dos jogadores, funcionários e torcedores", declarou a liga em comunicado.

Embora ainda não tivesse anunciado as datas dos jogos, a NFL planejava disputar um jogo da temporada regular 2020 no estádio Azteca da Cidade do México e quatro em Londres, dois deles em Wembley e outros dois no estádio do Tottenham.

"Agradecemos enormemente o apoio de nossos sócios nos governos e estádios do México e do Reino Unido, que estão de acordo com esta decisão, e esperamos voltar para jogar partidas em ambos os países na temporada 2021", declarou o vice-presidente executivo da NFL, Christopher Halpin.

A NFL, que se encontra atualmente em período de recesso após a disputa do Super Bowl em fevereiro, mantém por enquanto seus planos de começar a temporada 2020 em setembro, apesar da expansão da pandemia, que forçou a suspensão do restante das grandes ligas esportivas norte-americanas.