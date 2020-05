Espanha irá se expor ao caos se não prorrogar estado de emergência, adverte governo

O governo espanhol, minoritário no Parlamento, advertiu nesta segunda-feira a oposição, dizendo que o país irá se expor ao caos se não for aprovada, na próxima quarta-feira, a prorrogação do estado de emergência para combater a pandemia.

O governo do socialista Pedro Sánchez, muito criticado por sua gestão de uma crise que deixou mais de 25 mil mortos na Espanha, pedirá à câmara baixa que aprove a prorrogação do estado de emergência até 23 de maio. Seus adversários, no entanto, não vêem com bons olhos que o governo siga concentrando tantos poderes extraordinários, nem as restrições draconianas à liberdade de movimento, que impede deslocamentos com normalidade dentro do país.

O Partido Popular (PP), principal força opositora, ameaça seriamente se abster e não permitir a aprovação da prorrogação do estado de emergência, decretado em 13 de março, véspera do confinamento da população.

Sánchez, que governa com a esquerda radical do Podemos, contou com uma exígua maioria para chegar ao poder, e poderá reuni-la novamente para conseguir a prorrogação.

O estado de emergência "mostrou que funciona", assinalou o ministro da Saúde, Salvador Illa, advertindo que "é melhor não fazer experiências que possam nos levar ao caos".

A Espanha registrou 164 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, mesma cifra que na véspera, após atingir um máximo de 950 mortos por dia no começo de abril.