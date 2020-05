Entregas da Ferrari crescem 4,9%, apesar da pandemia de COVID-19

Ferrari 458 Spider (foto: Toby Parsons/Pixabay )

Apesar da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a Ferrari conseguiu encerrar o primeiro trimestre de 2020 com aumento de 4,9% nas entregas em comparação com o mesmo período do ano passado.





09:56 - 04/05/2020 Caminhoneiros pedem congelamento do preço do diesel para cálculo de frete balanço divulgado nesta segunda-feira (4), a montadora de luxo entregou 2.738 carros entre janeiro e março, totalizando 932 milhões de euros em receitas, queda de 2,7%.



O crescimento nas entregas foi puxado pelos modelos de oito cilindros (+5,7%) As fábricas da Ferrari estão fechadas desde 14 de março e devem retomar as atividades em 8 de maio, o que impactou no lucro líquido da empresa.



A montadora fechou o trimestre com resultado positivo de 166 milhões de euros, queda de 8% em relação a 2019, e a previsão para 2020 é de lucro de 2,4 a 3,1 euros por ação - a projeção anterior era de 3,90 a 3,95 euros por ação.





A Ferrari também reduziu sua meta de faturamento em 2020 de 4,1 bilhões de euros para 3,4 bilhões a 3,6 bilhões de euros, em função dos impactos da pandemia do novo coronavírus, "que influenciará principalmente os resultados do segundo trimestre, causando uma forte redução das receitas e dos proventos da F1, das atividades ligadas à marca e das vendas de motores para a Maserati". (ANSA)