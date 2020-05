Liga francesa aprova pedir empréstimo para compensar direitos de TV

A Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa anunciou nesta segunda-feira (4) ter aprovado o pedido de um empréstimo garantido pelo Estado, estimado por diversas fontes em 225 milhões de euros, para compensar as perdas com os direitos de televisão, após a suspensão definitiva do campeonato francês devido ao coronavírus.

Reunidos em uma Assembleia Geral, os 40 clubes das duas principais divisões da França "adotaram uma resolução permitindo à LFP contrair um empréstimo em seu estabelecimento bancário garantido pelo Estado", anunciou a LFP em comunicado.

O valor deste empréstimo, que corresponde aos direitos de televisão não recebidos devido à suspensão do campeonato, é de 224,5 milhões de euros, informou uma fonte próxima ao caso, confirmando os números publicados pelo diário esportivo "L'Équipe".

"Graças a este empréstimo, a LFP poderá pagar aos clubes da Ligue 1 e da Ligue 2 o conjunto dos valores que restam a receber pelos direitos audiovisuais da temporada 2019-2020", explicou a LFP.

Com a suspensão definitiva do campeonato, decidida na última quinta-feira (30), todos os pagamentos dos direitos de televisão até o fim da temporada não caíram nas contas dos clubes, privados de jogos por pelo menos quatro meses, até pelo menos final de julho.

O dispositivo de empréstimo garantido pelo Estado, criado em final de março pelo governo francês, permite às empresas em dificuldades devido à pandemia do coronavírus contraírem um empréstimo com a garantia de que, caso não consigam arcar com os custos, o Estado assumirá a dívida.

O Estado se comprometeu em garantir até 300 bilhões de euros em empréstimos.