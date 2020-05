Alemanha registra dez casos de coronavírus em clubes das 1ª e 2ª divisões

Uma primeira série de testes revelou dez casos positivos de coronavírus nos clubes das 1ª e 2ª divisões do futebol alemão, informou nesta segunda-feira (4) a Liga Alemã de Futebol (DFL), num momento em que especula-se a volta do futebol no país ainda neste mês.

Foram realizados 1.624 testes nos 36 clubes das duas principais divisões do futebol alemão e dez deles deram positivo, explicou a DFL, que não revela o nome das equipes ou as identidades das pessoas afetadas.

De acordo com os regulamentos em vigor na Alemanha, todas as pessoas que tiveram contato com um caso positivo precisam ser isoladas por quatorze dias.

Até agora, somente o Colônia (1ª divisão) anunciou publicamente, na última sexta-feira, que dois jogadores e um preparador físico deram positivo. Os outros membros da equipe foram colocado em isolamento num hotel, mas seus testes deram negativo e voltaram a treinar.

O protocolo de isolamento das pessoas que tiveram contato com quem deu positivo pode ser um problema para o reinício da competição, que a DFL quer promover para meados ou fim do mês de maio. Nesta segunda-feira, o Ministério do Interior confirmou que o futebol não ficará alheio às regras em vigor na Alemanha.

"Horst Seehofer (ministro do Interior) mantém o que disse. As pessoas que tiveram contato direto com uma pessoa que deu positivo devem respeitar um isolamento de quatorze dias", declarou o porta-voz do Ministério, Steve Alter.

"Este é um princípio que vale para toda a população e não existe nenhuma razão para que seja diferente para os jogadores profissionais", completou o porta-voz.

O protocolo proposto pela DFL para retomar o campeonato contempla que as pessoas que deem positivo fiquem isoladas, mas dá a entender que o restante do elenco pode continuar treinando se seus testes derem negativo para coronavírus.

Um isolamento total de um elenco inteiro de um clube por quatorze dias ameaçaria seriamente a possibilidade de concluir a temporada do futebol alemão.