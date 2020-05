Real Sociedad e Athletic pedem para que final da Copa do Rei tenha público

A Real Sociedad e o Athletic Bilbao pediram nesta segunda-feria (4) à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que a final da Copa do Rei, ainda sem data, seja disputada com público.

Os dois clubes "concordaram em solicitar à RFEF que a final da Copa possa ser realizada com público e de maneira oficial, com portões abertos, numa data futura a determinar em comum acordo entre as três partes", afirmam em comunicado conjunto.

A decisão foi tomada após uma reunião dos presidentes da Real Sociedad, Jokin Aperribay, do Athletic, Aitor Elizegi, e da RFEF, Luis Rubiales.

O desejo de jogar com público já havia sido um dos fatores levados em consideração em 11 de março para adiar a final, prevista inicialmente para o dia 18 de abril, diante da possibilidade de que tivesse que ser disputada com portões fechados devido ao coronavírus, que posteriormente obrigou a suspensão das competições esportivas na Espanha.

"O desejo e a vontade dos clubes sempre foi, agora e antes, jogar a final com a presença de nossos torcedores e torcedoras", afirmaram os dois clubes, uma decisão que poderia significar o sacrifício da vaga na próxima Liga Europa, dada tradicionalmente ao campeão da Copa do Rei.

Em 23 de abril, a Uefa pediu para que as vagas nas competições europeias fossem distribuídas "por méritos esportivos" caso as competições nacionais não pudessem ser concluídas.

Assim, a última vaga espanhola na próxima Liga Europa seria entregue ao 7º colocado do Campeonato Espanhol, ao invés do campeão da Copa do Rei, caso a final não seja disputada a tempo.

O Athletic, 10º colocado no momento em que o Campeonato Espanhol foi suspenso, se disse contrário a esta decisão, que o privaria de jogar a nível europeu na próxima temporada.

Já a Real Sociedad estaria classificada para a próxima Liga dos Campeões, já que ocupava o 4º lugar do Campeonato Espanhol no momento da suspensão.