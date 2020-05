Reino Unido prepara plano de desconfinamento progressivo

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está preparando um plano de flexibilização progressiva, que pretende anunciar no próximo domingo (10), segundo a imprensa, com medidas de distanciamento social para limitar a propagação do coronavírus, mas o confinamento deve prosseguir nas próximas semanas.

Com 28.446 mortes registradas, o Reino Unido é o segundo país com mais vítimas fatais da Europa pelo coronavírus, atrás apenas da Itália.

Johnson decretou em 23 de março um confinamento que foi prolongado até 7 de maio, data em que deve ser reavaliado.

A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, cujo governo autônomo coordena as medidas com Londres, afirmou, no entanto, que é "muito provável que na quinta-feira peça que todos continuem respeitando o confinamento por mais tempo".

Sturgeon disse que "os números de pessoas que continuam sendo infectadas e a importante taxa de reprodução continuam muito elevadas para fazer qualquer mudança significativa".

Um porta-voz de Downing Street explicou que o governo "está obrigado a fazer uma revisão" na quinta-feira, mas não existe uma data específica para o anúncio de novas medidas.

Johnson, que chegou a ser hospitalizado - incluindo três dias na UTI - devido à COVID-19, prometeu que esta semana apresentaria um "mapa do caminho" para um progressivo desconfinamento e retomada da economia.

Mas isto não significa que as medidas serão colocadas em prática de maneira imediata.

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira na conta no Twitter de Downing Street, o primeiro-ministro reiterou que "apenas poderemos passar à segunda fase do conflito quando estivermos convencidos de que qualquer modificação das medidas atuais não corre o risco de provocar um segundo pico de infecções".

No momento de retomada das atividades, o Executivo considera, segundo a BBC e o jornal Financial Times, medidas como reduzir o número de pessoas por escritório, fechar as áreas de refeição das empresas e intensificar a limpeza.

Os funcionários em contato com o público deverão estar protegidos por telas de plástico e o governo pretende estimular quem tiver condições a continuar trabalhando de casa, de acordo com os dois meios de comunicação.

Também existe a proposta de estabelecer horários de trabalho escalonados para que as linhas de metrô e trens suburbanos não fiquem lotados nos horários pico.

Antes de receber os funcionários novamente, as empresas terão que fazer uma "avaliação dos riscos", sugerem os documentos do governo sobre o fim gradual do confinamento.

Caso não possam cumprir a distância recomendada de dois metros entre dois funcionários, será considerada a possibilidade de utilizar equipamento de proteção pessoal, um ponto que provoca dúvidas entre os empresários.

"Precisamos de uma recomendação clara", declarou à BBC Adam Marshall, diretor geral das Câmaras de Comércio Britânicas.

A introdução de medidas de distanciamento social nos transportes é impossível de ser aplicada nos aeroportos, afirmou John Holland-Kaye, gerente do aeroporto londrino de Heathrow, o maior da Europa.

"Não funcionará na aviação nem em nenhum outro tipo de transporte público. O problema não é o avião, e sim a falta de espaço no aeroporto", escreveu Holland-Kaye em um artigo publicado pelo jornal The Telegraph.

"Para apenas um avião de longo trajeto seria necessário formar uma fila de um quilômetro", destacou.