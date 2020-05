Itália registra aumento de 49,4% das mortes em março na comparação com anos anteriores

A Itália país europeu mais afetado pela epidemia de COVID-19, registrou em março de 2020 uma alta de 49,4% no número de mortes em comparação com a média para o mês no período 2015-2019.

Para o período entre 20 de fevereiro, quando foi detectado o primeiro caso de novo coronavírus na Itália, e 31 de março, o aumento é de 38,7%, com 25.354 mortes a mais na comparação com a média dos cinco anos anteriores, informa um comunicado conjunto do Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) e do Instituto Superior da Saúde (ISS).

Sobre os quase 25.300 óbitos adicionais, "a mortalidade 'direta' que é possível atribuir à COVID-19 é de quase 13.700 mortes", afirma o comunicado.

No que diz respeito às demais 11.600 mortes, "com os dados que dispomos atualmente podemos adiantar a hipótese de três causas possíveis", destacam os especialistas, mesmo que todas estejam de um modo ou outro vinculadas à pandemia.