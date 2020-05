O canal estatal de televisão chinês CCTV criticou nesta segunda-feira (4) as "declarações insanas e evasivas" do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, sobre as origens da pandemia do novo coronavírus, alimentando a escalada de tensões entre as potências.

Pompeo afirmou no domingo que existe uma "enorme quantidade de evidências" de que o novo coronavírus teve origem em um laboratório de Wuhan, cidade onde surgiu a epidemia na China.