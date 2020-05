Japão decide manter estado de emergência por coronavírus até fim de maio

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta segunda-feira que o atual estado de emergência decretado em função da pandemia de coronavírus será estendido até o fim de maio.



A medida, que originalmente ficaria em vigor até quarta-feira (06), será mantida porque o número de infecções por covid-19 não diminuiu o suficiente e os hospitais continuam sobrecarregados, disse Abe, citando avaliação de especialistas.



O premiê afirmou que a medida poderá ser suspensa antecipadamente se dados de meados do mês mostrarem avanços na contenção da doença.



Abe declarou o estado de emergência em 7 de abril, inicialmente para Tóquio e outras seis áreas metropolitanas, mas a medida logo passou a valer para todo o país.



O Japão tem mais de 15 mil casos de infecção por coronavírus, que causaram mais de 500 mortes. Apenas Tóquio responde por cerca de um terço da contagem nacional. Fonte: Associated Press.